Venezia Martella propone sussidi IMU per i negozi di prossimità

Un consigliere comunale ha presentato una proposta per ridurre l’IMU sui negozi di prossimità a Venezia, con l’obiettivo di sostenere le attività commerciali storiche della città. La proposta include anche interventi per contenere i canoni di affitto, cercando di alleviare i costi per i proprietari e gli esercenti. Al momento, non sono state comunicate date precise per l’adozione delle misure e né dettagli sui criteri di applicazione.

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? Punti chiave Come influirà il taglio dell'IMU sulla sopravvivenza delle botteghe storiche?. Quali misure prevede Martella per calmierare i canoni di affitto?. Perché il legame tra case popolari e negozi è fondamentale?. Come cambierà la vita nei quartieri senza grandi flussi turistici?.? In Breve Riduzione IMU per contrastare la desertificazione commerciale nelle calli veneziane.. Piano prevede appartamenti a prezzi calmierati per favorire la residenzialità locale.. Sussidi mirano a sostenere i costi fissi delle botteghe storiche.. Integrazione tra servizi abitativi e rete commerciale per i residenti.. Il candidato sindaco del centrosinistra Andrea Martella propone nuovi sussidi comunali per ridurre l’IMU ai negozi di prossimità a Venezia, puntando a sostenere il commercio locale e la vivibilità dei quartieri.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Venezia, Martella propone sussidi IMU per i negozi di prossimità ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Finto addetto comunale propone bonus bollette e sussidi, scatta l'allarme La battaglia alle locazioni brevi ’Follonica nel cuore’ propone: "Imu ridotta per affitti lunghi"FOLLONICA I controlli avviati a Follonica nelle ultime settimane dalla polizia locale per individuare le locazioni turistiche abusive ( che hanno già...