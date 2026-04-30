Meloni | Ecco i tre pilastri del piano casa
(Agenzia Vista) Roma, 30 aprile 2026 Oggi il Consiglio dei ministri ha approvato un provvedimento che ci sta particolarmente a cuore, un provvedimento corposo, articolato, che affronta una delle priorità più sentite dai cittadini, il tema della casa, la possibilità di accedere ad alloggi di qualità a prezzi accessibili", così la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla conferenza stampa dopo il Consiglio dei Ministri. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev.🔗 Leggi su Iltempo.it
Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa
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