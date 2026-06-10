La premier Giorgia Meloni ha affermato che il paese deve migliorare, sottolineando che non è possibile ignorare i dati positivi. Durante l'assemblea annuale di ConfCommercio, ha detto che bisogna osare e fare di più, evidenziando la necessità di un impegno maggiore. Le sue parole si sono concentrate sull'importanza di progredire e di non accontentarsi dei risultati attuali. Nessun dettaglio sui dati o sui progetti futuri è stato fornito.

AGI - "Possiamo fare meglio? No dobbiamo fare meglio ". Cosi' la premier Giorgia Meloni rivolgendosi alla platea di ConfCommercio in occasione dell'assemblea annuale. "Abbiamo bisogno di crederci sul serio - ha esortato la premier - di non adeguarci a limiti che qualcuno vuole metterci, di chi tentenna, indugia e utilizza il contesto come alibi per non doversi mettere alla prova". Non è il tempo dei dubbi, delle incertezze, dell'attesa, questo è il tempo dell'azione che è anche il tempo dell'Italia". "Nonostante il pessimismo cosmico che domina il racconto questa nazione, il Paese non si è fatto spaventare", anzi "ha tirato fuori carattere", spiega il Premier, "pur nella peggiore congiuntura degli ultimi decenni", l'Italia "non solo ha resistito, ma ha rilanciato". 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Meloni: "Dobbiamo osare e fare meglio", "disonesto ignorare i dati incoraggianti"

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