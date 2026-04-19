Verona-Milan Bartesaghi | Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla

Da pianetamilan.it 19 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Prima del calcio d'inizio della sfida tra Verona e Milan, il difensore rossonero ha commentato l'importanza di migliorare la gestione della palla. In un'intervista rilasciata a ‘DAZN’, ha sottolineato la necessità di mantenere un livello più alto di precisione e controllo durante la partita. Questa dichiarazione arriva a pochi minuti dal fischio di inizio, mentre le squadre sono in fase di riscaldamento.

Le dichiarazioni di Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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© Pianetamilan.it - Verona-Milan, Bartesaghi: “Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla”

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