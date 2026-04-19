Verona-Milan Bartesaghi | Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla

Prima del calcio d'inizio della sfida tra Verona e Milan, il difensore rossonero ha commentato l'importanza di migliorare la gestione della palla. In un'intervista rilasciata a ‘DAZN’, ha sottolineato la necessità di mantenere un livello più alto di precisione e controllo durante la partita. Questa dichiarazione arriva a pochi minuti dal fischio di inizio, mentre le squadre sono in fase di riscaldamento.

Le dichiarazioni di Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, a ‘DAZN’ prima del fischio d’inizio di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle ore 15:00 allo stadio ‘Bentegodi’ di Verona.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Verona-Milan, Bartesaghi: “Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla” Notizie correlate Milan, Bartesaghi all’intervallo della sfida contro il Pisa: “Dobbiamo attaccare l’area”Davide Bartesaghi, giocatore rossonero, ha parlato a 'DAZN' nell'intervallo di Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Verona-Milan, Sammarco: “Dobbiamo fare una grande partita per portare a casa dei punti”Paolo Sammarco, allenatore gialloblu, ha parlato a ‘DAZN’ prima di Verona-Milan, partita della 33^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: MP PROBABILE - Verso Verona-Milan: Allegri torna al 3-5-2, in attacco verso la conferma di Leao e Pulisic; Verona-Milan, le probabili formazioni: esclusione a sorpresa tra i rossoneri; Probabile formazione Milan: Allegri ritrova Gabbia e torna al 3-5-2 con una novità sulla destra; Probabili formazioni Verona Milan | Quote: Leao oppure Gimenez? (Serie A, oggi 19 aprile 2026). Verona-Milan, diretta Serie A: risultato in tempo reale, si sblocca il match!I rossoneri hanno un'importante occasione per mettere al sicuro la zona Champions, ma l'Hellas non vuole arrendersi ... tuttosport.com Bartesaghi all'intervallo: Inizia a fare caldo, dobbiamo cercare di muovere di più la palla da una parte all’altra per cercare di fargli maleAll’intervallo di Verona-Milan, parziale di 0-1, Davide Bartesaghi ha parlato a DAZN. Le sue dichiarazioni Dobbiamo fare meglio nella gestione della palla, dobbiamo avere ... milannews.it VERONA-MILAN 0-1 Un aggettivo per questo primo tempo - facebook.com facebook #Leao per #Rabiot! Il #Milan è in vantaggio a Verona #VeronaMilan x.com