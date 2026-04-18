Carlos Augusto, intervistato da SportMediaset, ha affermato che l’obiettivo è dare il massimo fino a quando la matematica non confermerà la qualificazione. Ha anche aggiunto che la squadra deve dimostrare questo impegno contro il Como, in vista della semifinale di Coppa Italia prevista per martedì. Le sue parole sono rivolte a motivare il gruppo in un momento cruciale della competizione.

di Paolo Moramarco Carlos Augusto a SportMediaset da la carica all’Inter in vista della semifinale di Coppa Italia contro il Como di martedì. Le sue parole. Dopo la vittoria contro il Cagliari, Carlos Augusto, esterno dell’ Inter, ha parlato ai microfoni di SportMediaset, facendo il punto sul momento della squadra nerazzurra tra campionato e Coppa Italia. Il brasiliano ha sottolineato l’importanza del gruppo e della mentalità, elementi chiave per affrontare al meglio il finale di stagione sotto la guida di Cristian Chivu. IL MOMENTO DELL’INTER – «Chiaro che è bella questa atmosfera, sono contento per i tifosi perché non è stata una stagione lunga ma ancora non è finita.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Carlos Augusto a SportMediaset: «Dobbiamo fare del nostro meglio fino alla matematica. Como? Dimostriamo questo!»

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