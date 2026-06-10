Giorgia Meloni ha partecipato all’assemblea di Confcommercio, sottolineando che da dieci anni un premier non interveniva a un loro evento. Durante l’intervento ha affermato che “questa non è la Repubblica delle banane”. La riunione si è svolta nell’auditorium della Conciliazione a Roma.

Giorgia Meloni all'assemblea generale di all'auditorium della Conciliazione a Roma. Sono, come lei stessa tiene a sottolineare, "dieci anni che un premier non partecipa a una vostra assemblea". "Non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo - premette -, certamente è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente Sangalli sa quanto mi sia dispiaciuto non essere riuscita ad accettare prima questo invito, ma avevo promesso che avrei colmato questa assenza e ogni promessa è debito. E a maggior ragione era fondamentale colmare questa assenza perché sono credo 10... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Segui gli aggiornamenti su Giorgia Meloni.

© Liberoquotidiano.it - Giorgia Meloni all'assemblea di Confcommercio: "Questa non è la Repubblica delle banane"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni all'Assemblea di Confcommercio: L'Italia non è una repubblica delle banane

Notizie e thread social correlati

Meloni a Confcommercio: ‘Questa non è la Repubblica delle banane, senza regole non c’è crescita’La presidente del Consiglio ha partecipato all’assemblea generale di Confcommercio in un auditorium di Roma.

Leggi anche: Assemblea Confcommercio 2026, Meloni contro le ‘attività apri e chiudi’: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”

Temi più discussi: Il Presidente Meloni all'Assemblea di Confcommercio; L’intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea annuale di Confindustria; Legge elettorale, fondi per l'energia, riarmo: i tre snodi di Meloni (con l'ombra del voto anticipato); Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confcommercio.

Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Ro x.com

Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano'La premier: 'Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio'. Il messaggio di Mattarella: 'Le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale'. Sangalli: 'Il Paese ce la può fare ma resta l'i ... ansa.it

Meloni: Italia non è Repubblica banane, regole si rispettanoL'Italia non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole. Così la presidemte del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento all'assemblea generale di Confcommercio, sottolineando come ... adnkronos.com

Meloni ha rilasciato 450.000 visti di lavoro a migranti extracomunitari tra il 2023 e il 2025 e prevede di rilasciarne altri 500.000 per il periodo 2026-2028 reddit