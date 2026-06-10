Giorgia Meloni all' assemblea di Confcommercio | Questa non è la Repubblica delle banane

Da liberoquotidiano.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Giorgia Meloni ha partecipato all’assemblea di Confcommercio, sottolineando che da dieci anni un premier non interveniva a un loro evento. Durante l’intervento ha affermato che “questa non è la Repubblica delle banane”. La riunione si è svolta nell’auditorium della Conciliazione a Roma.

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Giorgia Meloni  all'assemblea generale di all'auditorium della Conciliazione a Roma. Sono, come lei stessa tiene a sottolineare, "dieci anni che un premier non partecipa a una vostra assemblea". "Non è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo - premette -, certamente è la prima assemblea di Confcommercio alla quale partecipo da presidente del Consiglio dei Ministri. Il presidente Sangalli sa quanto mi sia dispiaciuto non essere riuscita ad accettare prima questo invito, ma avevo promesso che avrei colmato questa assenza e ogni promessa è debito. E a maggior ragione era fondamentale colmare questa assenza perché sono credo 10... 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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Meloni all'Assemblea di Confcommercio: L'Italia non è una repubblica delle banane

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