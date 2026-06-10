L'Auditorium della Conciliazione a Roma ospita l'Assemblea Generale di Confcommercio. L'appuntamento si è aperto con la relazione del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, seguita dall'intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. "Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, come ricordava il presidente Sangalli non c'è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c'è crescita" ha detto la presidente del Consiglio nel suo intervento all'assemblea, sottolineando le misure varate dal governo contro le attività 'apri e chiudi'. "Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio ", ha poi aggiunto Meloni. 🔗 Leggi su Feedpress.me

Segui gli aggiornamenti su Italia.

© Feedpress.me - Meloni all'assemblea di Confcommercio: "L'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Meloni all'assemblea di Confcommercio: L'Italia non è la Repubblica delle banane

Notizie e thread social correlati

Meloni all’assemblea di Confcommercio: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane.

Leggi anche: Assemblea Confcommercio 2026, Meloni contro le ‘attività apri e chiudi’: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”

Temi più discussi: Il Presidente Meloni all'Assemblea di Confcommercio; L’intervento di Giorgia Meloni all’Assemblea annuale di Confindustria; Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confcommercio; Meloni mercoledì all'assemblea di Confcommercio, il 12 riceve il presidente coreano.

Il messaggio che vogliamo lanciare è che questa non è la repubblica delle banane: si rispettano le regole, perché senza regole non c'è mercato e non c'è crescita. Così la premier Giorgia Meloni, intervenendo all'Assemblea di Confcommercio in corso a Ro x.com

Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano'La premier: 'Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio'. Il messaggio di Mattarella: 'Le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale'. Sangalli: 'Il Paese ce la può fare ma resta l'i ... ansa.it

Meloni all’Assemblea Confcommercio: Tuteliamo chi produce ricchezzaLa premier Giorgia Meloni è intervenuta all'Assemblea di Confcommercio rivendicando l'azione di Governo a favore delle imprese. fortuneita.com

Futuro Nazionale si allarga ancora: 4 deputati e l'economista Rinaldi lasciano la Lega e FI per il partito di Vannacci. Ora siamo in 8 alla Camera reddit