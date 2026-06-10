Meloni a Confcommercio | Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio
La premier ha annunciato l’intenzione di ridurre ulteriormente il carico fiscale sul ceto medio durante un intervento all’assemblea di Confcommercio. Nessuna dettaglio sui tempi o le misure specifiche. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulle politiche fiscali del governo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui piani futuri o sui risultati attesi.
Ridurre ancora il carico fiscale sul ceto medio. E' questo l'obiettivo indicato dalla premier Giorgia Meloni intervenendo all'assemblea di Confcommercio. La presidente del Consiglio ha poi respinto l'ipotesi di nuove tasse sui patrimoni. Meloni ha poi definito l'emergenza demografica come una delle principali sfide economiche del Paese. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Meloni a Confcommercio: Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio
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