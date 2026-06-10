Meloni a Confcommercio | Obiettivo ridurre carico fiscale su ceto medio

Notizia in breve

La premier ha annunciato l’intenzione di ridurre ulteriormente il carico fiscale sul ceto medio durante un intervento all’assemblea di Confcommercio. Nessuna dettaglio sui tempi o le misure specifiche. La dichiarazione è stata fatta in un contesto di discussione sulle politiche fiscali del governo. Non sono state fornite ulteriori informazioni sui piani futuri o sui risultati attesi.