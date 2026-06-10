Assemblea Confcommercio Meloni | Vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio

Il presidente del Consiglio ha dichiarato durante l’assemblea di Confcommercio che l’obiettivo è ridurre il carico fiscale sul ceto medio. Ha aggiunto che l’impegno non si ferma e si punta a fare di più in questa direzione. Le sue parole sono state riferite nel contesto di una discussione sulla tassazione e le politiche fiscali attuali. Non sono stati forniti dettagli su misure specifiche o tempi previsti per eventuali interventi.

«Non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più per ridurre il carico fiscale sul ceto medio». Lo ha detto il presidente del Consiglio all’assemblea di Confcommercio. «Altri parlano di tassare il patrimonio, noi lavoriamo perché gli italiani possano ambire ad avere un patrimonio dopo decenni di sacrifici», ha aggiunto. Il premier ha inoltre sottolineato le misure varate dal governo contro le attività «apri e chiudi», affermando: «Questa non è la repubblica delle banane, qui si rispettano le regole». Citando il presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, ha ribadito che «Non c’è mercato senza regole, non ci sono imprese sane e non c’è crescita». 🔗 Leggi su Laverita.info

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Assemblea di Confcommercio, Meloni: Vogliamo ridurre il carico fiscale sul ceto medio

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