Meloni a Confcommercio no patrimoniale e meno tasse | il discorso in difesa dell’italianità

Da quifinanza.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il presidente del Consiglio ha annunciato la contrarietà a una tassa patrimoniale, sottolineando la necessità di tutelare l’identità italiana. Ha inoltre espresso sostegno alla natalità e alla transizione verde, senza adottare approcci dogmatici. Ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento in occasione di un incontro con il settore del commercio.

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Netto no alla patrimoniale, difesa dell’identità italiana, sostegno alla natalità, sì alla transizione verde ma senza approccio dogmatico e spinta all’intelligenza artificiale. Il discorso di Giorgia Meloni davanti all’Assemblea di Confcommercio a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, è un vero e proprio manifesto politico, in cui non sono mancate stoccate all’opposizione. Il discorso di Meloni presso Confcommercio. Meloni è partita dalla difesa del commercio di vicinato, che si traduce nel difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità. Il Governo, ha ricordato a questo proposito la premier, ha istituito l’Albo nazionale dell’attività commerciali, le botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, con l’obiettivo di tutelare il settore contro gli abusi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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