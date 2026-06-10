Il presidente del Consiglio ha annunciato la contrarietà a una tassa patrimoniale, sottolineando la necessità di tutelare l’identità italiana. Ha inoltre espresso sostegno alla natalità e alla transizione verde, senza adottare approcci dogmatici. Ha inoltre evidenziato l’importanza di promuovere l’uso dell’intelligenza artificiale. La dichiarazione è stata fatta durante un intervento in occasione di un incontro con il settore del commercio.

Netto no alla patrimoniale, difesa dell’identità italiana, sostegno alla natalità, sì alla transizione verde ma senza approccio dogmatico e spinta all’intelligenza artificiale. Il discorso di Giorgia Meloni davanti all’Assemblea di Confcommercio a Roma, presso l’Auditorium della Conciliazione, è un vero e proprio manifesto politico, in cui non sono mancate stoccate all’opposizione. Il discorso di Meloni presso Confcommercio. Meloni è partita dalla difesa del commercio di vicinato, che si traduce nel difendere relazioni, identità, qualità della vita per le nostre comunità. Il Governo, ha ricordato a questo proposito la premier, ha istituito l’Albo nazionale dell’attività commerciali, le botteghe artigiane ed esercizi pubblici storici, con l’obiettivo di tutelare il settore contro gli abusi. 🔗 Leggi su Quifinanza.it

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© Quifinanza.it - Meloni a Confcommercio, no patrimoniale e meno tasse: il discorso in difesa dell’italianità

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