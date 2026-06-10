Meloni a Confcommercio | L’Italia non è la repubblica delle banane no alla patrimoniale
ABBONATI A DAYITALIANEWS L’assemblea generale di Confcommercio a Roma. L’Auditorium della Conciliazione di Roma ha ospitato l’Assemblea Generale di Confcommercio, un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per fare il punto sulle prospettive economiche del Paese. La giornata si è aperta con la relazione del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, seguita dall’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso dell’evento è stato inoltre letto un messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni: “L’Italia non è una repubblica delle banane”. Nel suo intervento, la premier ha ribadito la necessità di garantire il rispetto delle norme e di contrastare le attività economiche irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Segui gli aggiornamenti su Italia.
Meloni all'assemblea di Confcommercio: L'Italia non è la Repubblica delle banane
Notizie e thread social correlati
Leggi anche: Meloni all'assemblea di Confcommercio: "L'Italia non è la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale"
Meloni all’assemblea di Confcommercio: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane.
Temi più discussi: Il Presidente Meloni all'Assemblea di Confcommercio; Confcommercio Chieti all'assemblea generale nazionale di Roma con Sangalli e Meloni; Il Presidente Meloni all’Assemblea di Confcommercio; Meloni mercoledì all'assemblea di Confcommercio, il 12 riceve il presidente coreano.
Domanda e offerta. Meloni a Confcommercio per corteggiare ceto medio e imprese x.com
Giorgia Meloni: Non siamo la Repubblica delle banane, no alla patrimoniale #ANSA https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2026/06/10/meloni-allassemblea-di-confcommercio-litalia-non-e-la-repubblica-delle-banane-le-regole-si-rispettano_d0a9365f-37fc-4 facebook
Meloni all'assemblea di Confcommercio: 'L'Italia non è la Repubblica delle banane, le regole si rispettano'La premier: 'Vogliamo ridurre ancora carico fiscale su ceto medio'. Il messaggio di Mattarella: 'Le parti sociali contribuiscano alla coesione sociale'. Sangalli: 'Il Paese ce la può fare ma resta l'i ... ansa.it
Meloni a Confcommercio: No alla patrimoniale e meno tasse al ceto medioLa presidente parla alle imprese del terziario: L'IA ha un potenziale straordinario, ma servono regole. Mentre sui carburanti promette difenderemo autotrasporto e cittadini ... ilfoglio.it
Nuovo rinvio della portabilità del contributo datoriale? reddit