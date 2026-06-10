ABBONATI A DAYITALIANEWS L’assemblea generale di Confcommercio a Roma. L’Auditorium della Conciliazione di Roma ha ospitato l’Assemblea Generale di Confcommercio, un appuntamento che ha riunito rappresentanti delle istituzioni e del mondo imprenditoriale per fare il punto sulle prospettive economiche del Paese. La giornata si è aperta con la relazione del presidente di Confcommercio, Carlo Sangalli, seguita dall’intervento della presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nel corso dell’evento è stato inoltre letto un messaggio inviato dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Meloni: “L’Italia non è una repubblica delle banane”. Nel suo intervento, la premier ha ribadito la necessità di garantire il rispetto delle norme e di contrastare le attività economiche irregolari. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

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© Dayitalianews.com - Meloni a Confcommercio: “L’Italia non è la repubblica delle banane, no alla patrimoniale”

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Meloni all'assemblea di Confcommercio: L'Italia non è la Repubblica delle banane

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Meloni all’assemblea di Confcommercio: “L’Italia non è la Repubblica delle banane”Durante un intervento a Roma, la presidente del consiglio ha affermato che l’Italia non è la Repubblica delle banane.

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