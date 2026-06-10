Meghan Markle ha pubblicato sui social una foto inedita che la ritrae mentre abbraccia il principe Harry, risalente ai primi tempi della loro relazione. La foto mostra i due insieme prima della rottura con la famiglia reale. Nessun altro dettaglio o commento accompagna l’immagine. La pubblicazione ha suscitato interesse tra gli utenti, che hanno commentato il ricordo di quel periodo. Non ci sono altre informazioni o dichiarazioni ufficiali collegate alla foto.

Un piccolo tuffo nel passato per Meghan Markle. La Duchessa del Sussex ha condiviso sui social una fotografia inedita insieme al principe Harry, scattata quando la loro storia era ancora agli inizi. Un’immagine che li mostra molto prima delle difficoltà che avrebbero cambiato il loro rapporto con la famiglia reale britannica. Lo scatto è comparso all’interno di un carousel pubblicato per celebrare l’arrivo dell’estate e ha subito catturato l’attenzione dei fan. Non solo perché si tratta di una foto mai vista prima, ma anche perché riporta indietro nel tempo, a un periodo in cui Harry e Meghan stavano ancora costruendo la loro relazione lontano dai riflettori e dalle polemiche che avrebbero segnato gli anni successivi. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Meghan, la foto inedita dell’abbraccio con Harry prima della frattura con la famiglia

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