Harry e Meghan sono tornati in Australia per una visita pubblica che ha attirato l’attenzione dei media. La loro presenza nel paese coincide con tensioni non ufficialmente confermate con la famiglia reale, in particolare con il re, e ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico e gli osservatori. La visita si inserisce in un contesto di rapporti complicati e di attenzione mediatica, alimentando discussioni sulle dinamiche interne alla monarchia britannica.

Non è mai solo un viaggio, quando si parla di Harry e Meghan. Ogni spostamento, ogni tappa, ogni scelta simbolica si trasforma in un messaggio — e spesso, inevitabilmente, in un caso. Il recente tour in Australia della coppia ne è l’ennesima conferma: un’agenda costruita tra interventi pubblici e impegno sociale, ma finita sotto la lente per una visita che avrebbe riaperto una ferita mai davvero rimarginata all’interno della famiglia reale. La tappa a Melbourne e il nodo Elisabetta II. Tra gli appuntamenti più discussi c’è la visita a un ospedale pediatrico di Melbourne, una struttura che porta con sé un legame diretto con la storia della monarchia britannica: fu infatti inaugurata dalla regina Elisabetta II nel 1963.🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Harry e Meghan, il viaggio che irrita la Corona: dietro la visita in Australia riaffiora la frattura con Carlo

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