Harry e Meghan festeggiano l’anniversario con la torta del matrimonio e la foto in versione pinguini

Harry e Meghan hanno celebrato il loro ottavo anniversario di nozze con una serata in famiglia, trascorsa in modo semplice e riservato. Per l'occasione hanno condiviso sui social una foto dei figli in versione pinguini e hanno mostrato una torta di matrimonio. La coppia ha deciso di passare la giornata in modo tranquillo, senza partecipare a eventi pubblici o cerimonie ufficiali. La celebrazione si è svolta all’interno della loro residenza, lontano dai riflettori.

Harry e Meghan hanno festeggiato il loro ottavo anniversario di nozze e per l'occasione hanno organizzato una serata casalinga e intima in compagnia dei figli. Hanno riprodotto in forma mini la torta nuziale e hanno rispolverato una loro vecchia foto in versione pinguini. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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