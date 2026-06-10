Nel centro di Arese si svolge la prima edizione di ‘La Fiamma e il Fiore’, un festival di due giorni dedicato alla meditazione, al teatro, alla musica e alle pratiche di cura. L’evento si tiene in un’area all’aperto e prevede sessioni di ascolto, spettacoli e incontri rivolti ai partecipanti. La manifestazione si svolge in due giornate consecutive, con l’obiettivo di favorire il benessere e la riflessione personale.

Arese, 10 giugno 2026 – Due giorni di festival. Due giorni per guardarsi dentro e capire così anche come vivere “al di fuori”. Sabato 13 e domenica 14 giugno a Villa La Valera di Arese debutta la rassegna ‘La Fiamma e il Fiore’, organizzata da Davide Visco, Felipe Carrera e Ben BALARAMA. Ben, come è nata l’idea del festival? "E’ stata una congiunzione di interessi. Io sono musicista, organizzo festival ed eventi, vengo dal contesto degli ashram, da una comunità shivaita. Ho incontrato Felipe, con noi ha iniziato a lavorare anche Davide Visco. Felipe partecipa all’organizzazione di molti festival in Italia con musica dal punto di vista terapeutico, io sono invece più incline al dancefloor. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Meditazione, teatro, musica e cura: ad Arese la prima edizione de ‘La Fiamma e il Fiore’

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