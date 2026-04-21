Come stai vivendo questi primi giorni di Una cosa spirituale? «In realtà benissimo, abbiamo fatto ieri la prima presentazione a Milano. In un capitolo del libro scrivo che mi sono accorto che le canzoni mi danno notizie di me, che mi danno notizie di cose che non so. E mi sono reso conto solo adesso a posteriori che anche questo libro mi ha dato delle notizie di me che non sapevo. Mi sono accorto che è un libro in cui per la prima volta, in un modo anche laterale, metto insieme i miei inizi e il mio presente. Tutti i cortocircuiti che ci sono dentro, quelli vissuti da queste figure sante e da queste figure tormentate hanno a che vedere anche con la mia storia e i cortocircuiti che ci sono lì in mezzo».🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Vasco Brondi: «All’inizio urlavo le mie ansie, poi ho capito che la musica non serve per piacere ma per cercare. La meditazione mi ha insegnato ad ascoltarmi e a non avere paura degli abissi»

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