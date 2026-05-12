Il Giardino delle Meraviglie la 27ª edizione de La Rocca in Fiore a Monselice

Dal 16 al 17 maggio, il centro storico di Monselice si trasforma con l’evento “La Rocca in Fiore”, giunto alla sua 27ª edizione. Durante questa manifestazione, il quartiere si anima con esposizioni di fiori, installazioni artistiche, spettacoli e mercatini, creando un’atmosfera di festa e di scoperta tra natura e creatività. La manifestazione coinvolge diverse aree del centro storico, attirando visitatori e appassionati di arte e botanica.

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