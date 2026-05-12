Il Giardino delle Meraviglie la 27ª edizione de La Rocca in Fiore a Monselice

Da padovaoggi.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 16 al 17 maggio, il centro storico di Monselice si trasforma con l’evento “La Rocca in Fiore”, giunto alla sua 27ª edizione. Durante questa manifestazione, il quartiere si anima con esposizioni di fiori, installazioni artistiche, spettacoli e mercatini, creando un’atmosfera di festa e di scoperta tra natura e creatività. La manifestazione coinvolge diverse aree del centro storico, attirando visitatori e appassionati di arte e botanica.

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La Rocca in Fiore anima Monselice il 16-17 maggio: il centro storico diventa un “Giardino delle Meraviglie” tra fiori, installazioni, spettacoli, arte e mercatini, offrendo un’esperienza immersiva tra natura e creatività.Sabato 16 e domenica 17 maggio torna l’attesissima manifestazione "La Rocca.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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