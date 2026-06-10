Medio Oriente escalation tra Libano Iran e Israele | evacuazioni attacchi e tensioni diplomatiche

Da puntomagazine.it 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel sud del Libano sono in corso evacuazioni a causa di crescenti tensioni tra Libano, Iran e Israele. Sono stati segnalati nuovi attacchi nella regione e accuse reciproche tra le parti. La situazione ha portato a un aumento delle preoccupazioni per la stabilità regionale, con le autorità che cercano di gestire l’escalation di violenze e tensioni diplomatiche.

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Escalation in Medio Oriente tra Libano, Iran e Israele: evacuazioni nel sud del Libano, nuovi attacchi e accuse incrociate che alimentano la tensione regionale.. Le Forze di Difesa Israeliane (Israel Defense Forces) hanno emesso ordini di evacuazione per tre villaggi nel Libano meridionale — Ghassaniyeh, Houmine al-Faouqa e Ansariyeh — in vista di possibili attacchi contro obiettivi legati a Hezbollah. Ai residenti è stato chiesto di spostarsi a distanza di sicurezza o verso aree più settentrionali. Attacchi nel sud del Libano. Secondo le Idf, nelle ultime 24 ore sono state colpite infrastrutture di Hezbollah nella zona di Tiro e in altre aree del sud del Paese. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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