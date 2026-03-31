La tensione tra Iran, Israele e gli Stati Uniti continua a crescere nella regione del Golfo, con una serie di attacchi che coinvolgono le parti. Il prezzo del petrolio ha registrato un aumento significativo, mentre le iniziative diplomatiche sono rimaste ferme. La comunità internazionale osserva con attenzione la situazione, che si sta sviluppando in modo rapido e senza segnali di de-escalation.

Petrolio in rialzo e diplomazia in stallo: il mondo guarda al Golfo con preoccupazione. La tensione in Medio Oriente continua a salire con una nuova ondata di attacchi che coinvolgono Iran, Israele e Stati Uniti, alimentando il rischio di un’escalation su larga scala. Nelle ultime ore, l’Iran ha lanciato una nuova serie di missili contro Israele, mentre forti esplosioni sono state segnalate in diverse città iraniane, tra cui Teheran, Isfahan e Zanjan, colpite da operazioni militari attribuite a Stati Uniti e alleati. Secondo fonti internazionali, le forze statunitensi avrebbero preso di mira depositi di munizioni strategici, intensificando una campagna militare che, nell’arco di un mese, avrebbe colpito migliaia di obiettivi per ridurre le capacità offensive di Teheran. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

© Puntomagazine.it - Escalation in Medio Oriente: attacchi incrociati tra Iran, Israele e Stati Uniti. Petrolio in rialzo e timori globali

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