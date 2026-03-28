Le tensioni tra Iran, Stati Uniti e Israele si sono intensificate nel Medio Oriente, con attacchi incrociati e dichiarazioni militari che aumentano la pressione sulla regione. La situazione si accompagna a preoccupazioni riguardo a questioni nucleari e a cambiamenti nelle alleanze diplomatiche tra i paesi coinvolti. La crisi ha ripercussioni anche sui rapporti internazionali e sugli equilibri geopolitici globali.

Roma - Attacchi incrociati, tensioni nucleari e nuove alleanze diplomatiche alimentano un conflitto in espansione, mentre cresce il rischio di escalation regionale e internazionale Un nuovo capitolo di violenza scuote il Medio Oriente, dove un attacco missilistico attribuito all’Iran ha colpito una base aerea in Arabia Saudita, provocando il ferimento di 12 militari statunitensi, di cui due in condizioni gravi ma non in pericolo di vita. Il bersaglio è stato la base di Prince Sultan, struttura strategica per le operazioni americane nell’area, dove sarebbero stati danneggiati anche alcuni velivoli militari. Secondo fonti del Pentagono, gli Stati Uniti stanno valutando il possibile invio di ulteriori 10. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

© Abruzzo24ore.tv - Medio Oriente in fiamme: escalation tra Iran, Usa e Israele scuote gli equilibri globali

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