Mediaset siamo noi | Piersilvio Berlusconi riunisce l’azienda nel ricordo del padre

“Mediaset siamo noi”, un titolo per una serata in ricordo di Silvio Berlusconi, fondatore del gruppo televisivo che ha cambiato la storia del piccolo schermo. Piersilvio Berlusconi l’11 giugno riunisce nel campus di Cologno Monzese l’intera squadra dell’azienda, a tre anni dalla scomparsa del padre. L’idea è di ricordarlo ringraziando tutti i volti vicini nel tempo alla sua famiglia e all’evoluzione televisiva creata insieme. Si celebrerà anche la stagione particolarmente importante da un punto di vista di numeri di share e consolidamento dei programmi delle reti, ormai consolidate non solo in Italia dal gruppo Mediaset, ma anche in Europa. Una tendostruttura di oltre 1. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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