Scott McTominay si sta allenando con la nazionale scozzese in vista del Mondiale. La squadra ha in programma anche un'amichevole contro il Brasile. McTominay ha dichiarato di puntare alla qualificazione ai prossimi tornei internazionali. La selezione scozzese si sta concentrando sulle prossime sfide per centrare l’obiettivo di partecipare ai grandi eventi. La squadra si prepara con allenamenti intensi e match di preparazione.

Scott McTominay si prepara a vivere il Mondiale con la Scozia. Mancano cinque giorni all’esordio della nazionale scozzese nella competizione del 2026 e il centrocampista del Napoli è pronto a raggiungere il ritiro. Prima della partenza, McTominay ha parlato a Napoli ai microfoni di JD Sports. Il centrocampista ha raccontato emozioni, ricordi e ambizioni in vista di un appuntamento storico per la sua nazionale. Il primo pensiero va al passato. Alla memoria più forte legata alla Coppa del Mondo. McTominay ha ricordato una delle immagini più iconiche della storia recente del torneo. “Probabilmente Andrés Iniesta quando segnò il gol che portò la Spagna a vincere il Mondiale. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

© Forzazzurri.net - McTominay carica la Scozia: Mondiale, Brasile e obiettivo

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