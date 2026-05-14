Ancelotti-Brasile avanti fino al 2030 L' obiettivo è solo uno | il sesto titolo Mondiale

Il contratto di Carlo Ancelotti con la nazionale brasiliana è stato rinnovato fino al 2030. L'allenatore ha dichiarato che da un anno si impegna per portare la squadra al sesto titolo mondiale. La federazione ha confermato l'accordo e il proseguimento del rapporto professionale tra le parti. Ancelotti ha spiegato di aver lavorato per raggiungere questo obiettivo e di aver dedicato l'ultimo anno alla preparazione della nazionale. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica sui dettagli del rinnovo.

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Ancelotti vuol dire fiducia. Il re della Champions, l’unico allenatore capace di vincere il titolo nei 5 grandi campionati europei, ha piantato per altri 4 anni nel cuore del Brasile la sua bandiera. Quella che ha i colori della vittoria, della preparazione, della sobrietà e dell’intelligenza, in rigoroso ordine sparso. Se ne parlava da un po’, da ieri è ufficiale, ‘O comandante Anselocci’ guiderà la nazionale brasiliana fino al 2030. Ancelotti ha firmato con la Cbf nel maggio di un anno fa, che il rinnovo arrivi esattamente a un mese dall’esordio della Seleção al Mondiale delle Americhe vuol dire che alla Cbf hanno una fiducia cieca nel loro commissario tecnico, che non vogliono legarsi a lui a breve termine, che non hanno alcuna intenzione di far dipendere questa collaborazione dai risultati di una sola competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Ancelotti-Brasile, avanti fino al 2030. L'obiettivo è solo uno: il sesto titolo Mondiale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video La reazione di Neymar a quello che Ancelotti e il Brasile hanno fatto contro la Francia. Sullo stesso argomento Leggi anche: Ancelotti e il Brasile, avanti insieme fino al 2030: cifre e dettagli del nuovo contratto Leggi anche: Ancelotti resta con il Brasile: rinnovo fino al 2030, sfuma ipotesi Italia Il Brasile di Ancelotti arriverà in fondo al Mondiale? 4-3-2-1 powered by SisalTipster, su #DAZN x.com Thiago Silva è stato incluso nella rosa preliminare di 55 uomini del Brasile per la Coppa del Mondo 2026. La decisione finale di Ancelotti su Thiago, Neymar Jr e compagni sarà presa la prossima settimana. @FabrizioRomano reddit Carlo Ancelotti rinnova il contratto: sarà commissario tecnico del Brasile fino al 2030La Cbf scommette sulla continuità e sul rafforzamento strutturale dopo un anno di lavoro, con lo sguardo rivolto ai Mondiali 2026 ... gazzettadiparma.it Ancelotti rinnova col Brasile fino al 2030, l'annuncio: Figura centrale per il nostro calcioLa Cbf ha ufficializzato il prolungamento del contratto del tecnico italiano per i prossimi quattro anni: la nota ... tuttosport.com