Ancelotti-Brasile avanti fino al 2030 L' obiettivo è solo uno | il sesto titolo Mondiale
Il contratto di Carlo Ancelotti con la nazionale brasiliana è stato rinnovato fino al 2030. L'allenatore ha dichiarato che da un anno si impegna per portare la squadra al sesto titolo mondiale. La federazione ha confermato l'accordo e il proseguimento del rapporto professionale tra le parti. Ancelotti ha spiegato di aver lavorato per raggiungere questo obiettivo e di aver dedicato l'ultimo anno alla preparazione della nazionale. Nessuna altra informazione è stata resa pubblica sui dettagli del rinnovo.
Ancelotti vuol dire fiducia. Il re della Champions, l’unico allenatore capace di vincere il titolo nei 5 grandi campionati europei, ha piantato per altri 4 anni nel cuore del Brasile la sua bandiera. Quella che ha i colori della vittoria, della preparazione, della sobrietà e dell’intelligenza, in rigoroso ordine sparso. Se ne parlava da un po’, da ieri è ufficiale, ‘O comandante Anselocci’ guiderà la nazionale brasiliana fino al 2030. Ancelotti ha firmato con la Cbf nel maggio di un anno fa, che il rinnovo arrivi esattamente a un mese dall’esordio della Seleção al Mondiale delle Americhe vuol dire che alla Cbf hanno una fiducia cieca nel loro commissario tecnico, che non vogliono legarsi a lui a breve termine, che non hanno alcuna intenzione di far dipendere questa collaborazione dai risultati di una sola competizione. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
La reazione di Neymar a quello che Ancelotti e il Brasile hanno fatto contro la Francia.
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