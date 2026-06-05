La Banca di Scozia ha emesso una banconota da 20 euro raffigurante la rovesciata di un calciatore che ha portato la Scozia ai Mondiali. La scelta dell’immagine si ispira a un gesto di McTominay, nato nel 1996, considerato molto importante nel calcio scozzese. La decisione ha suscitato discussioni tra gli appassionati e i media, senza che siano stati forniti altri dettagli ufficiali. La banconota entrerà in circolazione nelle prossime settimane.

2026-05-25 16:10:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al punto: Scott McTominay (Lancaster, 1996) vale ‘peso in oro’. Mai meglio detto. Ed è proprio lui Banca di Scozia ne ho appena rilasciato uno edizione limitata di una fattura di 20 sterline (23 euro) con l’immagine del centrocampista Napoli. Non è un’immagine qualsiasi, ovviamente. È l’istantanea di Gol cileno con quale McTominay superato Scozia nel vittoria contro la Danimarca (4-2). Fu nell’ultima e decisiva partita che finì per qualificarsi per il ‘ Esercito scozzese ‘per lui Mondo e è stato catturato da catturato dall’illustratore scozzese Katie Smith. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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© Justcalcio.com - La Banca di Scozia emette una banconota da 20 euro ispirata alla rovesciata di McTominay che portò la Scozia ai Mondiali

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