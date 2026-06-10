Max Felicitas ha parlato per la prima volta dopo la fine di The 50, affermando di aver avuto un legame speciale con un altro partecipante. Dopo la conclusione del reality, alcuni protagonisti hanno condiviso le proprie emozioni e alcuni retroscena sull’esperienza vissuta durante il programma. Felicitas ha espresso sentimenti personali riguardo al rapporto instaurato durante il reality, senza fornire dettagli specifici o nomi. La maggior parte dei partecipanti ha scelto di aprirsi pubblicamente dopo la fine delle registrazioni.

A reality concluso, molti protagonisti di The 50 hanno scelto di raccontare le emozioni vissute durante il programma e condividere alcuni retroscena dell’esperienza. Tra questi c’è anche Max Felicitas, che ha rilasciato un’intervista a Libero Magazine nella quale ha parlato dei rapporti costruiti all’interno del gioco e delle dinamiche vissute con gli altri concorrenti. L’attore ha spiegato di non essere una persona incline alle discussioni e di preferire sempre un approccio più pacato nei confronti dei conflitti. “Non amo litigare, preferisco allontanarmi”. Nel corso dell’intervista, Max Felicitas ha sottolineato come il confronto acceso e le polemiche non facciano parte del suo carattere. 🔗 Leggi su Tivvusia.com

© Tivvusia.com - Max Felicitas rompe il silenzio dopo The 50: “Con lui c’è stato un legame speciale”

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