A Pietracatella, il caso legato alla morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, di 15 anni, si arricchisce di nuovi sviluppi dopo che un uomo ha deciso di rompere il silenzio affermando: “Adesso parlo io”. La vicenda, che ha già suscitato molte domande, si concentra ora sulle dichiarazioni rese in un contesto ancora da chiarire, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sui fatti.

A Pietracatella il caso che riguarda la morte di Antonella Di Ielsi e della figlia Sara Di Vita, 15 anni, continua a muoversi tra interrogativi e prese di posizione. Il sospetto al centro della vicenda è un possibile avvelenamento da ricina, ma al momento le certezze investigative non ci sono e il quadro resta frammentato. Nel frattempo, mentre il dibattito pubblico cresce e ogni dettaglio diventa “notizia”, arriva una voce interna alla famiglia che sceglie di esporsi: il parente del padre (e cognato della donna) interviene e dice la sua. Un modo per riportare il focus su ciò che, oggi, conta davvero: fatti, atti e stato delle indagini. Giallo di Pietracatella: cosa si sa oggi sull’inchiesta. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Adesso parlo io”. Avvelenate con la ricina, proprio lui rompe il silenzio

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