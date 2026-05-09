Paolo Del Debbio vuole lasciare Mediaset? Lui rompe il silenzio e racconta l' incontro con Pier Silvio Berlusconi

Da today.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Del Debbio ha rotto il silenzio riguardo alle voci di un possibile addio a Mediaset, confermando di aver avuto un incontro con Pier Silvio Berlusconi. Le indiscrezioni parlano di un malessere legato al suo ruolo nel programma di Rete 4 ‘Dritto e rovescio’ e di un crescente fastidio per il trattamento ricevuto. Finora, il conduttore non ha fornito dettagli ulteriori sulle sue intenzioni future o sui motivi di eventuali tensioni.

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Paolo Del Debbio verso l'addio a Mediaset? Il dubbio è sorto dopo la circolazione di alcune indiscrezioni a riguardo che riportavano un certo malessere lavorativo del conduttore del programma di Rete 4 ‘Dritto e rovescio’: "Manifesta sempre più fastidio anche per il diverso trattamento rispetto a.🔗 Leggi su Today.it

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