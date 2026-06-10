Perché solo lo 0,3% dei candidati fallisce le prove scritte?. Come influisce il rendimento annuale sul voto finale degli studenti?. Quali sono le cause dell'abbandono scolastico tra i giovani molisani?. Cosa rischia il sistema educativo se l'esame diventa un passaggio scontato?.? In Breve Solo lo 0,3% dei candidati ammessi fallisce le prove vere e proprie dell'esame.. Il 7,1% dei maturandi ottiene il punteggio massimo di 100100.. L'8,2% dei giovani tra i 18 e i 24 anni abbandona gli studi.. Il tasso di bocciature del 2,6% è inferiore alla media nazionale del 3,5%.. Solo il 2,6% degli studenti molisani fallisce lo scrutinio finale della maturità. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maturità: in Molise solo il 2,6% degli studenti fallisce l’esame

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