Luciano Darderi è stato eliminato al secondo turno del Roland Garros 2026, sconfitto in cinque set da Francisco Comesana. Il match è durato oltre quattro ore e quattordici minuti, con il punteggio di 7-6(5), 4-6, 6-4, 2-6 e 6-4. Darderi, numero 17 del ranking mondiale, ha perso contro l’argentino, numero 102 del mondo. La partita si è conclusa con la vittoria di Comesana, segnando la fine del torneo per il tennista sudamericano.

Luciano Darderi si ferma al secondo turno del Roland Garros 2026. Il tennista di origini sudamericane, numero 17 del ranking mondiale, è stato sconfitto dall’argentino Francisco Comesana, numero 102 del mondo, con il punteggio di 7-6(5) 4-6 6-4 2-6 6-4 dopo 4 ore e 14 minuti di gioco. Un confronto duro e logorante, nel quale Comesana ha saputo imporsi grazie a un atteggiamento più propositivo nei momenti decisivi, mentre a Darderi è mancato qualcosa soprattutto nel rush finale. Sarà quindi l’argentino ad affrontare il vincente della sfida tra Matteo Berrettini e Arthur Rinderknech. Nel primo set Darderi parte con il giusto atteggiamento, conquistando subito un break di vantaggio. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Luciano Darderi fallisce l’esame di maturità e cede in 5 set a Comesana: fine del Roland Garros

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