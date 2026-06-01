Nel Gran Premio d’Italia di MotoGP, Aprilia ha ottenuto una doppietta vincendo sia la Sprint di sabato che la gara di domenica. Bezzecchi ha concluso la corsa con un risultato positivo, superando un altro esame in campionato. Fernandez, invece, non è riuscito a ottenere un buon risultato e ha fallito l’appuntamento con la gara. La gara si è svolta con queste evidenze, senza altri dettagli sui piazzamenti o sui tempi.

Il Gran Premio d’Italia di MotoGP si è sviluppato nel segno dell’ Aprilia, che ha fatto doppietta sia nella Sprint di sabato che nel Gran Premio di ieri. La Casa di Noale si è fregiata di un doppio successo, ribadendo di essere la grande favorita per la conquista del Mondiale. Prima di passare al Gran Premio d’Ungheria, programmato già domenica, facciamo un passo indietro, dividendo i protagonisti del Mugello in promossi e bocciati. PROMOSSI. BEZZECCHI Marco (Aprilia) – Qualche mese fa c’era chi si chiedeva se potesse essere un degno Campione del Mondo. Le risposte stanno arrivando (quasi) ogni domenica. Ieri ha dominato in lungo e in largo, imponendo un ritmo infernale che nessuno è stato in grado di reggere. 🔗 Leggi su Oasport.it

Segui gli aggiornamenti su MotoGP.

© Oasport.it - MotoGP, promossi e bocciati GP Italia 2026. Bezzecchi supera un altro esame, Fernandez fallisce quello di maturità

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

MotoGP, incidente al GP Catalunya: coinvolti Acosta, A.Marquez e Di Giannantonio. Piloti coscienti

Notizie e thread social correlati

MotoGP, i promossi e bocciati del GP degli USA 2026: Bezzecchi da record, Martin c’è, Marc Marquez delude ancoraNel Gran Premio degli Stati Uniti del 2026, alcuni piloti si sono distinti mentre altri hanno deluso.

Leggi anche: MotoGP, i promossi e bocciati del GP del Brasile 2026: Bezzecchi domina, Di Giannantonio lotta, Bagnaia crolla

Temi più discussi: MotoGP Italia, le pagelle: Bezzecchi da sogno, 9. Quartararo fantasma, 4; MotoGP, per Fabio Di Giannantonio il GP d’Italia sarà cruciale. Il Mugello crocevia nella strada verso il titolo mondiale; F1, promossi e bocciati GP Canada 2026. Antonelli freddo e chirurgico, Hamilton si prende la Ferrari sulle spalle; Giro d’Italia 2026, i promossi e bocciati dopo le prime 15 tappe. Vingegaard in gestione, che bravo Piganzoli.

MotoGP, promossi e bocciati GP Catalogna 2026. Di Giannantonio da lode per bravura e sangue freddoIl caotico Gran Premio di Catalogna di MotoGP si è risolto con la vittoria di Fabio Di Giannantonio davanti a Fermin Aldeguer e Francesco Bagnaia. Ora è ... oasport.it

MotoGP: Francia, Marc Marquez e Quartararo promossi alla Q2Marc Marquez (Ducati) e Fabio Quartararo (Yamaha) sono i due piloti che hanno superato il taglio della Q1 e potranno prendere il via nella Q2 che assegna la pole position del GP di Francia, sul ... ansa.it