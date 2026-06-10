Maturità e sessione estiva a Roma i ragazzi si affidano alla preghiera | alle Tre Fontane la serata Alla scuola di Maria

A Roma, gli studenti si sono riuniti alle Tre Fontane per una serata di preghiera intitolata “Alla scuola di Maria” prima degli esami di maturità e della sessione estiva. La manifestazione si è svolta in un clima di raccoglimento, con i ragazzi che hanno scelto di affidarsi alla fede per affrontare le prove imminenti. La serata ha visto la partecipazione di numerosi studenti desiderosi di trovare conforto e serenità prima delle sfide scolastiche.

I giorni che precedono le prove scolastiche e universitarie portano inevitabilmente con sé un forte carico di tensione e preoccupazione. Per ritrovare un po’ di serenità in questa fase delicata, a Roma gli studenti alle prese con la Maturità o con gli esami universitari avranno a disposizione uno spazio dedicato al puro ascolto spirituale. L’appuntamento è fissato per venerdì 12 giugno, a partire dalle ore 19:30, presso il santuario della Vergine della Rivelazione Madre della Chiesa, nella zona delle Tre Fontane. Questa serata di preghiera comunitaria, pensata e organizzata per la primissima volta, ha preso il nome di “Alla scuola di Maria”.... 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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