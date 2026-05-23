Alle 21:00 si svolge la preghiera della sera del 23 maggio, durante la quale i fedeli si riuniscono in silenzio. La cerimonia si conclude con un'invocazione collettiva, chiedendo protezione e misericordia dal Padre e affidando la notte alla protezione di Maria. La preghiera si tiene in un luogo di culto, con partecipanti che si inginocchiano e recitano insieme.

Al termine di questa giornata, ci raccogliamo in silenzio per invocare la clemenza del Padre e rifugiarci sotto il manto della Vergine Maria. Bastano pochi istanti di sincero raccoglimento e un profondo soffio di silenzio nel cuore per riconoscere la presenza viva di Dio in tutto ciò che abbiamo vissuto oggi. In questa sera del 23 maggio, eleviamo insieme un inno di lode al nostro Creatore. Ricordati o pietosissima Vergine Maria, che non si è mai inteso al mondo che alcuno, ricorrendo alla tua protezione, implorando il tuo aiuto e chiedendo il tuo patrocinio, sia stato abbandonato. Animato da una tale confidenza a te ricorro, o Madre, vergine delle vergini; a te vengo e con le lacrime agli occhi, reo di mille peccati; mi prostro ai tuoi piedi a domandare pietà. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Preghiera della sera 23 maggio: affida la notte alla protezione di Maria

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