Calciomercato ecco le date ufficiali della Serie A | dalla finestra estiva alla sessione invernale

La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha annunciato le date ufficiali per le finestre di calciomercato della Serie A nelle stagioni 202627. La finestra estiva inizierà il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto, mentre quella invernale partirà il 2 gennaio e si chiuderà il 31 gennaio. Questi periodi regolamentano gli acquisti e le cessioni di calciatori tra le squadre del massimo campionato italiano.

Il Consiglio Federale della FIGC ha ufficializzato le date delle prossime sessioni di calciomercato per la stagione 202627. Un passaggio formale ma strategico, che consente ai club di pianificare con precisione le operazioni in entrata e in uscita. La novità principale in Serie A sarà la finestra estiva leggermente anticipata rispetto alle categorie inferiori, anche in considerazione della concomitanza con il Mondiale in programma nell’estate 2026. Per la Serie A il mercato aprirà il 29 giugno 2026 e si chiuderà il 1° settembre 2026 alle ore 20:00. Serie B e Serie C partiranno invece il 1° luglio 2026, con termine fissato anch’esso al 1° settembre alle ore 20:00.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato, ecco le date ufficiali della Serie A: dalla finestra estiva alla sessione invernale Notizie correlate Calciomercato, ufficializzate le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: il calendario completodi Luca FiorettiCalciomercato, il Consiglio Federale ha ufficializzato le date per la sessione estiva 2026 e quella invernale 2027: questo il... Calciomercato Napoli, tutte le operazioni ufficiali nella finestra invernale di trattativeTutti i movimenti ufficiali del Napoli nella finestra invernale di calciomercato:Acquisti: Alisson Santos (Sporting Lisbona, a), Giovane (Verona,... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Calciomercato Serie A: ecco le date della prossima sessione, si parte il 29 giugno; Serie A, ecco le date del prossimo calciomercato: si parte il 29 giugno; UFFICIALE – Serie A, ecco le date del calciomercato estivo: quando inizia e quando finisce, per l’asta…; Le date del calciomercato estivo: ecco quando si apre in A, B e C. Serie A, ecco le date per il calciomercato 2026/27Quando il campionato di Serie A si accinge alla sua conclusione, sono state annunciate le date del calciomercato 2026-27. Ecco, nel dettaglio, da quando a quando sarà possibile fare acquisti in Italia ... calciolecce.it Calciomercato Serie A: ecco le date della prossima sessione, si parte il 29 giugnoIl Consiglio federale ha dato delega al presidente federale per l'approvazione dei termini di tesseramento per i calciatori professionisti (calciomercato). La campagna trasferimenti dunque inizierà da ... tuttosport.com Il Calciomercato Impazza, la nostra Melania scalda i motori! - facebook.com facebook Il #Modena segue il portiere del #Latina Davide #Mastrantonio (classe 2004). #calciomercato x.com