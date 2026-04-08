Riforma istituti tecnici indirizzi quadri orari e non solo | tutte le info utili QUESTION TIME con Basili Gilda LIVE Giovedì 9 aprile alle 15 | 00

Giovedì 9 aprile alle 15:00 si terrà una diretta sui canali social di Orizzonte Scuola dedicata alla riforma degli istituti tecnici, con particolare attenzione agli indirizzi, ai quadri orari e alle modifiche previste. La puntata di Question Time, condotta da un rappresentante della Gilda, offrirà un approfondimento sui cambiamenti che entreranno in vigore con l’anno scolastico 2026-2027. Durante l’evento, saranno fornite tutte le informazioni utili sui nuovi percorsi di istruzione tecnica.

La riforma dei percorsi di istruzione tecnica, prevista col prossimo anno scolastico 2026-2027, è al centro della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Mobilità docenti, 2026, tutte le info utili per compilare bene la domanda. QUESTION TIME con Craparo (Gilda Unams) LIVE Lunedì 23 marzo alle 18:00Da lunedì 16 marzo è iniziato il periodo per l’inoltro della domanda in relazione alla mobilità del personale docente.

GPS 2026, nuovo algoritmo, tabelle titoli e non solo: cosa cambia. QUESTION TIME con Capraro (Gilda) LIVE Giovedì 5 febbraio alle 15:00Migliaia di docenti attendono l’apertura delle graduatorie provinciali per le supplenze, attesa per le prossime settimane.

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Riforma istituti tecnici, cosa cambia dal 2026: nuovi indirizzi, orari e nodi ancora apertiLa domanda gira da settimane tra famiglie, docenti e dirigenti: la riforma degli istituti tecnici è già partita oppure no? La risposta, oggi, è meno semplice di quanto sembri. Sì, la riforma è stata f ... alphabetcity.it

Riforma degli Istituti Tecnici, scongiurato il rischio esuberi. L’emendamento (approvato) salva le cattedre nel primo biennioMentre l'avvio della riforma degli Istituti Tecnici si avvicina (prevista per l'anno scolastico 2026/2027), un emendamento approvato dalla V Commissione Bilancio della Camera mette in sicurezza miglia ... orizzontescuola.it

Riforma istituti tecnici: i comunicati ufficiali delle associazioni Negli ultime settimane diverse associazioni disciplinari nazionali hanno preso posizione sulla riforma, evidenziando criticità molto nette. Le associazioni della geografia, tra cui AIIG, parlano di u - facebook.com facebook

Riforma degli istituti tecnici: «No al taglio delle lingue straniere: rende i nostri diplomati meno competitivi» x.com