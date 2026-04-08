Riforma istituti tecnici indirizzi quadri orari e non solo | tutte le info utili QUESTION TIME con Basili Gilda LIVE Giovedì 9 aprile alle 15 | 00

Da orizzontescuola.it 8 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì 9 aprile alle 15:00 si terrà una diretta sui canali social di Orizzonte Scuola dedicata alla riforma degli istituti tecnici, con particolare attenzione agli indirizzi, ai quadri orari e alle modifiche previste. La puntata di Question Time, condotta da un rappresentante della Gilda, offrirà un approfondimento sui cambiamenti che entreranno in vigore con l’anno scolastico 2026-2027. Durante l’evento, saranno fornite tutte le informazioni utili sui nuovi percorsi di istruzione tecnica.

La riforma dei percorsi di istruzione tecnica, prevista col prossimo anno scolastico 2026-2027, è al centro della puntata di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social di Orizzonte Scuola. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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