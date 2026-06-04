Maturità 2026 ecco i presidenti e i commissari | quali sono le novità dell’Esame? QUESTION TIME con Rosano Anief LIVE Giovedì 4 giugno alle 18 | 00
Da oggi sono disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione le commissioni d’esame per la maturità 2026. Oltre 527mila studenti sono coinvolti nell’esame, che vede la partecipazione di quasi 14mila presidenti e commissari. Il 4 giugno alle 18:00 si terrà un evento in streaming con un rappresentante di un sindacato per discutere delle novità dell’esame.
Da oggi si possono consultare le commissioni d’esame sul portale del Ministero dell’Istruzione. Coinvolti oltre 527mila studenti, quasi 14mila tra presidenti e commissari. Si parte il 18 giugno con il primo scritto (italiano), il 19 giugno la seconda prova, poi il colloquio. Per fare il punto della situazione, la redazione di Orizzonte Scuola organizza una puntata speciale di Question Time, il format di consulenza in onda sui canali social (Facebook e YouTube). In collegamento Daniela Rosano, rappresentante sindacale di ANIEF. Conduce Andrea Carlino. Appuntamento fissato per giovedì 4 giugno alle 18:00. Riforma della disabilità: dal PEI digitale al progetto di vita a scuola e cosa cambia davvero in classe. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Maturità 2026, ecco i presidenti e i commissari: quali sono le novità dell'Esame
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