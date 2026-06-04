Maturità 2026 ecco i presidenti e i commissari | quali sono le novità dell’Esame? QUESTION TIME con Rosano Anief LIVE Giovedì 4 giugno alle 18 | 00

Notizia in breve

Da oggi sono disponibili sul portale del Ministero dell’Istruzione le commissioni d’esame per la maturità 2026. Oltre 527mila studenti sono coinvolti nell’esame, che vede la partecipazione di quasi 14mila presidenti e commissari. Il 4 giugno alle 18:00 si terrà un evento in streaming con un rappresentante di un sindacato per discutere delle novità dell’esame.