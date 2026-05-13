Sempio e il soliloquio Mencacci | Regola le emozioni e aiuta a gestire lo stress
L’attenzione si concentra sull’ormai noto discorso di Andrea Sempio, che ha riacceso il dibattito sul parlare da soli. Mencacci, esperto nel campo, ha commentato che questa abitudine può aiutare a regolare le emozioni e a gestire lo stress. La discussione riguarda se parlare da soli rappresenti un comportamento preoccupante o una normale strategia di autoaiuto, una questione che la psicologia affronta da tempo.
L’ormai celebre soliloquio di Andrea Sempio riapre un dibattito mai sopito: parlare da soli è un segnale inquietante oppure un comportamento normale? La psicologia, da tempo, propende per la seconda ipotesi. Per Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, parlare da soli svolge anzitutto una funzione di regolazione emotiva. Parlare da soli: un’esperienza comune. “Il soliloquio – dice Mencacci a LaSalute di LaPresse – è un’esperienza comune: un dialogo interno che ci permette di aumentare la nostra capacità di concentrazione, ma può contribuire anche a ridurre tensioni e ansia ”, spiega l’esperto.🔗 Leggi su Lapresse.it
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