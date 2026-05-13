L’attenzione si concentra sull’ormai noto discorso di Andrea Sempio, che ha riacceso il dibattito sul parlare da soli. Mencacci, esperto nel campo, ha commentato che questa abitudine può aiutare a regolare le emozioni e a gestire lo stress. La discussione riguarda se parlare da soli rappresenti un comportamento preoccupante o una normale strategia di autoaiuto, una questione che la psicologia affronta da tempo.

L’ormai celebre soliloquio di Andrea Sempio riapre un dibattito mai sopito: parlare da soli è un segnale inquietante oppure un comportamento normale? La psicologia, da tempo, propende per la seconda ipotesi. Per Claudio Mencacci, psichiatra e presidente della Società italiana di neuropsicofarmacologia, parlare da soli svolge anzitutto una funzione di regolazione emotiva. Parlare da soli: un’esperienza comune. “Il soliloquio – dice Mencacci a LaSalute di LaPresse – è un’esperienza comune: un dialogo interno che ci permette di aumentare la nostra capacità di concentrazione, ma può contribuire anche a ridurre tensioni e ansia ”, spiega l’esperto.🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sempio e il soliloquio, Mencacci: “Regola le emozioni e aiuta a gestire lo stress”

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