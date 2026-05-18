Campionati Italiani Pugilato U19 2026 | i vincitori delle finali a Roseto degli Abruzzi le emozioni su Italia Boxe TV
A Roseto degli Abruzzi si sono svolte le fasi finali dei Campionati Italiani di pugilato U19 2026, trasmesse su Italia Boxe TV. Durante l’evento, si sono assegnati dieci titoli in altrettante categorie di peso, con le finali che hanno visto protagonisti i giovani atleti in incontri intensi e combattuti. Gli atleti hanno affrontato le prove con determinazione, e le sfide si sono svolte al Villaggio D’Abruzzo, dove sono stati annunciati e premiati i campioni di questa edizione.
Si sono concluse le fasi finali al Villaggio D’Abruzzo. Dieci titoli assegnati in altrettante categorie di peso. Rivivi tutte le emozioni su Italia Boxe TV, canale dedicato della piattaforma OTT Sportface TV. Si è chiusa domenica 17 maggio la tre giorni dei Campionati Italiani Maschili Under 19 di Pugilato Olimpico 2026, con le finalissime disputate presso le strutture del Villaggio D’Abruzzo di Roseto degli Abruzzi. L’evento, indetto dalla FPI e organizzato dalla Pug. Rosetana, ha visto salire sul ring i migliori giovani pugili italiani per contendersi i titoli nazionali di categoria. Dieci incontri, dieci nuovi campioni d’Italia. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. 🔗 Leggi su Sportface.it
CAMPIONATI ITALIANI M/F U19 2025 | FINALI RING B
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