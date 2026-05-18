Campionati Italiani Pugilato U19 2026 | i vincitori delle finali a Roseto degli Abruzzi le emozioni su Italia Boxe TV

A Roseto degli Abruzzi si sono svolte le fasi finali dei Campionati Italiani di pugilato U19 2026, trasmesse su Italia Boxe TV. Durante l’evento, si sono assegnati dieci titoli in altrettante categorie di peso, con le finali che hanno visto protagonisti i giovani atleti in incontri intensi e combattuti. Gli atleti hanno affrontato le prove con determinazione, e le sfide si sono svolte al Villaggio D’Abruzzo, dove sono stati annunciati e premiati i campioni di questa edizione.

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