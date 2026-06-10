Matteo Salvini si infastidisce quando gli viene detto che non lavora e non ha voglia. Durante l'intervista, il vicepremier ha difeso il suo impegno politico, sottolineando di essere sempre presente e attivo. Ha ribadito di dedicare molte ore alla sua attività e di non essere mai stato inattivo. La frase si inserisce in un discorso più ampio sulla percezione del suo lavoro e sulla sua dedizione.

Matteo Salvini parla a Storie al bivio. Racconta che in famiglia non si parlava molto di politica e da giovane voleva fare il giornalista sportivo. Ripercorre la sua carriera politica e fa un excursus nella sua vita privata, tra la compagna Francesca e il rapporto con i figli. Spiega anche quali sono i complimenti che gli fanno più piacere e qual è l’insulto che lo infastidisce di più, ovvero che lui non lavori. Non pensavo di fare politica Matteo Salvini a “Storie al bivio” racconta di come è arrivata la politica nella sua vita (nella stessa puntata è ospite anche Francesca Pascale). In famiglia, dice, non si parlava molto di politica, perché c’erano altri interessi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Matteo Salvini dice quale critica lo infastidisce di più: "Quando mi dicono che non lavoro e non c'ho voglia"

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