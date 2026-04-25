Nathalie Caldonazzo si è sposata a Bari con Filippo Maria Bruni, responsabile dell’Accademia Cittadella Nicolaiana. La cerimonia si è svolta in modo privato e ha visto la presenza di amici e familiari. La showgirl ha indossato un abito elegante, mentre lo sposo ha scelto un completo classico. La coppia ha scelto di celebrare il matrimonio in una location suggestiva della città.

Ieri, venerdì 24 aprile, Nathalie Caldonazzo ha sposato Filippo Maria Bruni nella suggestiva cornice della Basilica di San Nicola, a Bari Vecchia. La cerimonia è stata caratterizzata da un clima di estrema riservatezza: per via di un'esclusiva concessa a programmi televisivi (tra cui Verissimo) e a noti settimanali di cronaca rosa, l'evento è stato totalmente blindato. Agli invitati è stato imposto il divieto assoluto di scattare foto o registrare video all'interno della chiesa, rendendo l'atmosfera intima e protetta dai riflettori non autorizzati. La showgirl, a un mese dal suo cinquantasettesimo compleanno, ha percorso la navata indossando un raffinato abito nuziale color crema in raso e pizzo, completato da un bouquet di peonie bianche.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Nathalie Caldonazzo, il matrimonio da favola a Bari con Filippo Maria Bruni

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