Kate Middleton e William sono stati visti al matrimonio di Peter Phillips e Hariet Sperling. La duchessa indossava un abito elegante, con accessori coordinati, mentre il duca accompagnava con un completo formale. La cerimonia si è svolta in una location privata, con la presenza di pochi invitati. La coppia reale ha lasciato il luogo poco dopo la fine della celebrazione, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Kate Middleton e William partecipano al party di nozze di Peter Phillips e Hariet Sperling: è praticamente ufficiale. Con loro dovrebbero esserci Re Carlo e la Regina Camilla. È l’occasione giusta per vedere la Principessa del Galles indossare uno dei suoi look da cerimonia, sicuramente incantevole. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips: il look da favola

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1 MIN AGO: Peter Phillips Makes HEARTBREAKING Call After Divorce Finalized

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