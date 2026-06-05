Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips | il look da favola

Da dilei.it 5 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Kate Middleton e William sono stati visti al matrimonio di Peter Phillips e Hariet Sperling. La duchessa indossava un abito elegante, con accessori coordinati, mentre il duca accompagnava con un completo formale. La cerimonia si è svolta in una location privata, con la presenza di pochi invitati. La coppia reale ha lasciato il luogo poco dopo la fine della celebrazione, senza rilasciare dichiarazioni pubbliche.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Kate Middleton e William partecipano al party di nozze di Peter Phillips e Hariet Sperling: è praticamente ufficiale. Con loro dovrebbero esserci Re Carlo e la Regina Camilla. È l’occasione giusta per vedere la Principessa del Galles indossare uno dei suoi look da cerimonia, sicuramente incantevole. In aggiornamento Scopri i personaggi in trend, le storie del momento e molto altro. Dove? Sul canale WhatsApp di DiLei! Seguici su WhatsApp. 🔗 Leggi su Dilei.it

kate middleton al matrimonio di peter phillips il look da favola
© Dilei.it - Kate Middleton al matrimonio di Peter Phillips: il look da favola
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

1 MIN AGO: Peter Phillips Makes HEARTBREAKING Call After Divorce Finalized

Video 1 MIN AGO: Peter Phillips Makes HEARTBREAKING Call After Divorce Finalized

Notizie e thread social correlati

Nuovo royal wedding in arrivo: Peter Phillips e Harriet Sperling annunciano la data del loro matrimonio, con il principe William e Kate Middleton fra gli invitatiPeter Phillips e Harriet Sperling hanno annunciato che il loro matrimonio si terrà il 6 giugno 2026 nella chiesa di All Saints a Kemble.

Chi sono i Windsor non invitati al matrimonio di Peter Phillips, il nipote del reIl matrimonio di Peter Phillips, il nipote più anziano della regina Elisabetta, si è svolto in modo più riservato rispetto al passato, con un evento...

Temi più discussi: Harriet Sperling sta per sposare Peter Phillips e diventare la cognata che Kate non ha mai avuto?; Kate Middleton in abito rosso per l'evento del Cancer Research. FOTO; Kate Middleton, è lei la cognata che non ha mai avuto: un’alleanza strategica a corte; Da Kate Middleton a Lady Diana: gli abiti floreali più belli delle royal.

Taylor Swift invita il Principe William e Kate Middleton al suo matrimonio: Amicizia decennale, hanno un rapporto fatto di lettere private e biglietti motivazionaliCi sono anche William e Kate tra gli invitati al matrimonio dei matrimoni, ovvero quello di Taylor Swift con Travis Kelce. No, non è una boutade né l’ultima trovata pubblicitaria per attirare ... ilfattoquotidiano.it

Kate Middleton non si è truccata da sola per il matrimonio: chi ha curato il suo make-up sposaSi è sempre pensato che Kate Middleton si fosse truccata da sola nel giorno del suo matrimonio col principe William ma ora la notizia è stata smentita: ecco tutta la verità sulla questione. Leggi le ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web