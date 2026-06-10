Matrimonio 2026 | guida agli incentivi per casa e nuovi mobili

Da ameve.eu 10 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026, chi acquista una prima casa può accedere a una garanzia statale per il mutuo, riducendo i rischi per le banche. Per i lavori di ristrutturazione e l’acquisto di mobili, sono previsti bonus fiscali con detrazioni che consentono di recuperare parte delle spese. Le detrazioni variano a seconda degli interventi, con limiti di importo che vengono aggiornati annualmente. Non sono ancora definiti i dettagli specifici delle nuove agevolazioni per il prossimo anno.

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Come ottenere la garanzia statale per il mutuo prima casa?. Quanto si può recuperare con il bonus mobili e ristrutturazioni?. Quali cambiamenti nel calcolo ISEE influenzeranno i vostri bonus?. Dove trovare i bandi regionali per l'affitto e la natalità?.? In Breve Detrazioni edilizie tra il 36% e il 50% per manutenzione ed efficientamento energetico.. Bonus mobili con detrazione del 50% per arredi ed elettrodomestici tramite fatture.. Garanzie statali sui mutui per la prima casa tra il 50% e il 90%.. Congedo matrimoniale retribuito di circa 15 giorni secondo i contratti collettivi.. Guida pratica ai bonus per le coppie che si sposano nel 2026: requisiti e procedure. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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