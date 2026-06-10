Sequestrate mascherine false per un valore di 1,2 miliardi di euro in un’indagine che ha portato all’arresto di diverse persone. Le autorità hanno scoperto un sistema di consorzi contraffatti e infiltrazioni criminali nel settore. Sono state identificate pratiche di manipolazione del marchio CE, utilizzato per ingannare il Comitato Tecnico Scientifico. Le indagini continuano per chiarire il ruolo dei soggetti coinvolti e le modalità di gestione dell’intera rete.

Chi è il perno centrale che gestiva i consorzi contraffatti?. Come è stato manipolato il marchio CE per ingannare il CTS?. Quali fazioni si combattono per il controllo della logistica italiana?. Dove finiscono i capitali derivanti dal sistema del denaro volante?.? In Breve Cai Zhong Kai ha patteggiato un anno e otto mesi per frode nelle forniture.. Zhang Naizhong guida la rete criminale tramite le società Euro Anda e An.Da.. La guerra delle grucce ha causato omicidi a Roma e Milano nel 2025.. Il sistema fei qian sposta capitali tra Prato, Napoli, Parigi, Madrid e Berlino.. L’ombra della contraffazione sulla salute pubblica: 1,2 miliardi tra mascherine false e infiltrazioni criminali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mascherine false: frode da 1,2 miliardi e infiltrazioni criminali

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