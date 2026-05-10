A Bologna si indagano collegamenti tra l'esportazione di tecnologie dual-use e attività criminali. Le autorità stanno cercando di capire come alcuni componenti utilizzati nei razzi di un’importante azienda siano finiti in armi. Contestualmente, si approfondiscono i flussi finanziari legati a fallimenti pilotati, nel quadro di un procedimento giudiziario noto come Radici. Le indagini coinvolgono diversi soggetti e si concentrano sui dettagli delle operazioni economiche.

? Domande chiave Come fanno i componenti per i razzi di Musk a diventare armamenti?. Chi gestisce i flussi finanziari dei fallimenti pilotati nel processo Radici?. Quali comuni della provincia bolognese stanno perdendo potere d'acquisto?. Come influisce il mercato del DNA sulla nostra identità personale?.? In Breve Processo Radici in Corte d'Appello per fallimenti pilotati legati a cosche calabresi.. Mappa redditi mostra divario tra comuni Paperoni e zone con calo potere d'acquisto.. Erika Bertossi analizza uso DNA per indagini giudiziarie e prevenzione malattie.. Benedetta Dalla Rovere segnala disagi famiglie per costi centri estivi e click day.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Bologna: tra export di tecnologie dual-use e infiltrazioni criminali

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