Ubriaco prende a pugni una vetrata e si recide un’arteria salvato da un carabiniere

Un uomo di circa 40 anni, ubriaco, ha colpito con un pugno una vetrata nel suo condominio in via Dante Alighieri. La forza del colpo ha causato il taglio di un’arteria nel braccio. Un carabiniere intervenuto sul posto è riuscito a fermarlo e a prestargli assistenza. L’uomo è stato trasportato in ospedale per le ferite riportate.

Un quarantenne albanese, in preda ai fumi dell’alcol, ha tirato un pugno ad una vetrata del giro scale del condominio dove abita (in un condominio in via Dante Alighieri) e si è reciso un’arteria di un braccio. Il fratello ha immediatamente chiamato il 118 e sul posto sono arrivati i sanitari. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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