Nella serata di sabato 28, un uomo di 41 anni è stato arrestato dai carabinieri di Portomaggiore con l’accusa di aver aggredito un’infermiera durante un intervento di soccorso e di aver poi aggredito anche un militare dell’Arma. L’uomo, già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato fermato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate.

Aggressione al personale del 118 e ai militari dell’Arma. Nella tarda serata di sabato 28, i carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un 41enne, già noto alle forze dell’ordine, per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. Il soggetto, ostile e poco collaborativo, si è prima scagliato improvvisamente contro gli operatori sanitari, sferrando un violento pugno al petto di un’infermiera 33enne, per poi colpire un militare della pattuglia intervenuta per riportarlo alla calma. Sia l’infermiera che il carabiniere sono dovuti ricorrere alle cure mediche per le lesioni subite, seppur non gravi. L’aggressore, identificato in un 41enne, una volta bloccato e reso inoffensivo è stato dichiarato in arresto per violenza, resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

© Ferraratoday.it - Soccorso finito male: prende a pugni un’infermiera poi si scaglia contro un carabiniere

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