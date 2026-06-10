Marina di Palma i 250 posti barca non bastano | il Comune valuta un terzo lotto per gli ormeggi
A Marina di Palma i 250 posti barca disponibili non sono sufficienti. Il Comune sta considerando un terzo lotto per aumentare gli ormeggi. Dopo aver approvato i regolamenti per i primi due lotti, l’amministrazione comunale ha avviato le procedure per ampliare la capacità di sosta. La decisione arriva in seguito alla domanda crescente di spazi per le imbarcazioni nella zona portuale. Non sono stati comunicati tempi precisi per l’avvio dei lavori.
L’offerta di ormeggi a Marina di Palma potrebbe presto aumentare. Dopo l’approvazione del regolamento per l’affidamento dei primi due lotti destinati alla sosta delle imbarcazioni, l’amministrazione comunale di Palma di Montechiaro guidata dal sindaco Stefano Castellino ha già avviato un percorso. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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