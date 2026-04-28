Marina di Ravenna | rincari del 39% per gli ormeggi scatenano la rivolta

A Marina di Ravenna, le tariffe di ormeggio sono state aumentate del 39% da Seaser Spa, scatenando proteste tra i diportisti. In risposta, il Club Nautico Marinara propone un piano di scaglionamento dei pagamenti su tre anni per cercare di contenere l’insoddisfazione degli utenti. La decisione di aumentare i costi ha suscitato reazioni tra gli appassionati di nautica, mentre si cercano soluzioni per equilibrare esigenze economiche e clientela.

? Cosa sapere Seaser Spa aumenta del 39% le tariffe di ormeggio a Marina di Ravenna.. Il Club Nautico Marinara propone uno scaglionamento triennale per evitare la fuga dei diportisti.. I diportisti di Marina di Ravenna affrontano un rincaro dei costi per l’ormeggio che tocca il 39% con tariffe che passano da 1.800 a 2.500 euro annui per i natanti da 6 metri, spingendo molti utenti a considerare il trasferimento verso altre località della costa. La decisione comunicata dalla direzione di Seaser Spa ha scosso la comunità nautica locale, colpendo in modo particolare i proprietari di piccole imbarcazioni. Mentre per le unità da 30 metri l’incremento arriva a 27.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marina di Ravenna: rincari del 39% per gli ormeggi scatenano la rivolta Notizie correlate Troppi detriti all'imbocco del porto, la marineria non molla gli ormeggi e il sindaco chiede il tavolo di crisiIl maltempo ha inferto un altro duro colpo al settore della pesca, denuncia Doriano Camplone, presidente dell’associazione armatori Mimmo Grosso. Marina di Ravenna ospita la finale del Campionato italiano assoluto di pesca sportiva d’alturaSarà Ravenna a ospitare, dal 30 aprile al 3 maggio, il 41esimo Campionato Italiano assoluto di pesca sportiva d’altura – specialità drifting. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Traghetto Porto Corsini-Marina di Ravenna: sospensione temporanea del servizio; Stangata sui diportisti. Maxi-aumenti dei prezzi per gli ormeggi a Marinara; RAVENNA: Campionato italiano pesca d'altura dal 30 aprile al 3 maggio a Marina | FOTO; Coldiretti torna al Brennero: mobilitazione a difesa di agricoltori e consumatori per modifica del codice doganale, guerra e rincari. La vita in diretta. . È allarme a Punta Marina, in provincia di Ravenna, per l’invasione dei pavoni. Oltre 100 esemplari hanno ormai colonizzato strade e tetti, causando grossi danni a case e persone: strade e auto sono ricoperte di guano, i giardini devastati, la - facebook.com facebook