A Napoli, solo una barca su quattro riesce a trovare posto negli ormeggi ufficiali lungo il lungomare. La mancanza di spazi disponibili favorisce l’attività di abusivi, che offrono posti barca illegali a prezzi elevati. La situazione crea difficoltà per i diportisti e aumenta i rischi di sicurezza e di sanzioni. La gestione degli ormeggi resta problematica, con poche soluzioni praticabili a breve termine.

Il lungomare liberato visto da terra; il lungomare dei divieti visto da mare. A Napoli proprio non si riesce a trovare una soluzione soddisfacente per garantire dei posti barca legali e sicuri. Legali perché autorizzati; sicuri perché l’armatore della barca di notte deve poter dormire tranquillo e non sobbalzare alla minima variazione del meteo. Napoli città di mare. Verrebbe da sorridere se i numeri non ti riportano subito ad una triste realtà: solo uno su quattro aspiranti a un posto barca riesce a trovarlo e solo uno su dieci riesce a trovare un posto anche sicuro. Per lo più vi si appoggia ai campi boa, all’ultimo momento. Poco impatto ambientale, scarsissima sicurezza. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

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© Ilmattino.it - Sos ormeggi a Napoli, trova posto solo una barca su quattro: affari d?oro per gli abusivi

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