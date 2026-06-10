Nella notte, diverse zone di Mariano Comense sono state teatro di atti vandalici e incendi. Le forze dell'ordine hanno rilevato gruppi di persone che si radunavano in più punti della città, provocando danni e mettendo a rischio la sicurezza pubblica. Il Comune ha annunciato un incremento della sorveglianza serale, senza yet specificare le modalità di intervento. Le autorità stanno indagando sui responsabili degli atti vandalici.

Quali sono le zone esatte dove si concentrano gli assembramenti notturni?. Come intende intervenire il Comune per aumentare la sorveglianza serale?. Perché gli incendi alle auto sembrano ripetersi con cadenza ciclica?. Chi sono i responsabili dei movimenti sospetti segnalati in via Togliatti?.? In Breve Incendi e danni alle auto tra maggio e inizio giugno 2026. Pattugliamenti serali dei vigili urbani previsti dalla prossima settimana. Aumento sorveglianza in via Togliatti per presunti episodi di spaccio. Zone critiche identificate tra piazza Roma, via Songia e parco Borsellino. Vandalismo e spaccio a Mariano Comense: l’allarme sicurezza torna a colpire la città. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Mariano Comense: ondata di vandalismi e incendi colpisce la città

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