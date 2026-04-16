Mariano Comense furgone divorato dalle fiamme | l’allarme all’alba

Nella mattina di giovedì 16 aprile, un incendio ha interessato un furgone parcheggiato in un cortile di via Mazzini a Mariano Comense. Le fiamme hanno avvolto il veicolo, portando all’intervento immediato dei vigili del fuoco. Sul posto sono arrivati anche i soccorritori, che hanno lavorato per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna persona è rimasta ferita durante l’episodio.

Un violento rogo ha coinvolto un veicolo commerciale parcheggiato in un cortile di via Mazzini a Mariano Comense, scatenando l’intervento d’urgenza dei soccorsi nelle prime ore di questo giovedì 16 aprile. Le fiamme sono divampate intorno alle 5:45 del mattino, colpendo un furgone fermo all’interno della proprietà privata. Intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco e gestione dell’area. Le squadre dei pompieri sono state mobilitate immediatamente per gestire la situazione di pericolo, operando con tecniche di soccorso tecnico urgente. L’obiettivo prioritario degli operatori è stato quello di domare l’incendio per impedire che il calore e le fiamme potessero interessare altre strutture o altri mezzi presenti nella stessa area di sosta.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mariano Comense, furgone divorato dalle fiamme: l’allarme all’alba Notizie correlate Leggi anche: Maxi incendio all'alba, in fiamme un furgone parcheggiato in un cortile a Mariano Comense Furgone divorato dalle fiamme in autostradaI vigili del fuoco di Arezzo, distaccamento di Cortona, sono intervenuti alle ore 18 di oggi, 26 febbraio, per l'incendio di un autofurgone lungo... Contenuti utili per approfondire Postina di 29 anni morta sul lavoro a Mariano Comense: il conducente del furgone a processoMARIANO COMENSE – Per due volte, la Procura di Como aveva chiesto l’archiviazione per l’incidente avvenuto il 28 aprile 2022, in cui aveva pero la vita Ambra Sala Tenna, portalettere di 29 anni di ... ilgiorno.it Mariano Comense, portalettere morta sul lavoro. La Procura: caso da archiviareMariano Comense (Como) – Secondo la Procura di Como, nella morte di Ambra Sala Tenna, portalettere di 29 anni di Cantù, vittima di un incidente avvenuto il 28 aprile 2022, non ci sarebbe alcuna colpa ... ilgiorno.it